Per chi ama le serie biografiche sugli eroi del nostro passato recente Su RaiUno e RaiPlay

Per gli appassionati di serie biografiche dedicate alle figure storiche recenti, su RaiUno e RaiPlay è disponibile una nuova produzione. La serie, di genere drammatico, è diretta da Michele Soavi e vede nel cast attori come Lino Guanciale, Grace Kicaj e Gaia Messerklinger. Tra gli altri interpreti ci sono Francesca Cavallin, Luigi Diberti e Paolo Briguglia. La narrazione si concentra sulla vita e le imprese di alcune donne considerate “libere” del passato recente.

L E LIBERE DONNE Genere: drammatico Regia: Michele Soavi. Con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Francesca Cavallin, Luigi Diberti, Paolo Briguglia. Su RaiUno (e RaiPlay ) Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Lino Guanciale è lo psichiatra umanista Mario Tobino nella fiction “Le libere donne” Toscana 1942. In un ospedale psichiatrico femminile nella campagna tra Lucca e Viareggio giunge il medico Mario Tobino, da poco congedato dopo la campagna del Nord Africa. Qui cerca di imporre, tra molte difficoltà, il proprio approccio fatto soprattutto di umanità, in un periodo in cui la psichiatria si fondava ancora su una certa rigidità oppressiva.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi ama le serie biografiche sugli “eroi” del nostro passato recente. Su RaiUno e RaiPlay Leggi anche: Per chi ama le storie e gli eroi senza tempo nei quali riconoscersi Leggi anche: Per chi ama le commedie che dietro il grottesco aiutano a riflettere sulle piccole storture del nostro mondo