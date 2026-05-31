Pensioni di giugno 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane con aumenti

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pensioni di giugno 2026 saranno pagate il primo giorno del mese, lunedì 1° giugno, sia sui conti correnti bancari sia tramite Poste Italiane. I pagamenti sono previsti per questa data senza variazioni.

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Le prossime pensioni verranno erogate sui conti correnti bancari lunedì 1° giugno 2026. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali elementi impatteranno sull’importo del prossimo cedolino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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