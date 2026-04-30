Pensioni di maggio 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane con aumenti e arretrati

Le pensioni di maggio 2026 saranno accreditate il 2 maggio per chi utilizza Poste Italiane e il 4 maggio per i possessori di conti bancari. Questi sono i giorni previsti per il pagamento, secondo il calendario stabilito dall’ente responsabile. La data di pagamento riguarda anche eventuali aumenti e arretrati legati alle pensioni di quel mese.

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti correnti bancari lunedì 4 maggio 2026. Mentre i titolari che si affidano a Poste Italiane riceveranno i pagamenti sabato 2 maggio 2026. Vediamo quali elementi impatteranno sull'importo del prossimo cedolino.🔗 Leggi su Fanpage.it

PENSIONI MAGGIO 2026 NOVITà, DATE e PAGAMENTI in ANTICIPO con CORREZIONE

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Il pagamento delle #pensioni di maggio 2026 non avverrà il primo giorno del mese, poiché coincide con la Festa dei lavoratori, che non è considerata giornata bancabile x.com