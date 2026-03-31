Pensioni di aprile 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e quanto aumentano gli assegni

Le pensioni di aprile 2026 saranno accreditate mercoledì 1° aprile, sia sui conti correnti che tramite Poste Italiane. La data di pagamento rimane invariata rispetto agli anni precedenti, con l’accredito previsto per quella giornata. Non sono stati comunicati cambiamenti nel calendario di pagamento né dettagli sugli importi degli assegni per questa tranche.