Pensioni di aprile 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e quanto aumentano gli assegni
Le pensioni di aprile 2026 saranno accreditate mercoledì 1° aprile, sia sui conti correnti che tramite Poste Italiane. La data di pagamento rimane invariata rispetto agli anni precedenti, con l’accredito previsto per quella giornata. Non sono stati comunicati cambiamenti nel calendario di pagamento né dettagli sugli importi degli assegni per questa tranche.
Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente mercoledì 1° aprile 2026. Varrà la stessa data per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali saranno gli aumenti che nel 2026 peseranno sui cedolini grazie alla riduzione della seconda aliquota Irpef e all’incremento delle maggiorazioni sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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