Un commento di Pedullà ha criticato l’allenatore del Napoli riguardo a Lukaku. Secondo l’esperto, l’attaccante belga rappresenta un danno per la squadra. Lukaku rimane al club in una situazione di stallo commerciale, con un ingaggio molto elevato. Nessuna società europea ha potuto accollarsi le sue cifre salariali. La posizione dell’attaccante non ha subito variazioni e il suo futuro rimane incerto.

Lukaku rimane al Napoli in una situazione di stallo commerciale: l’attaccante belga guadagna cifre fuori mercato e nessun club europeo può permettersi il suo ingaggio. Lukaku e De Laurentiis: l’investimento che non si vende. La permanenza di Romelu Lukaku a Napoli genera un corto circuito nel bilancio del club azzurro. Il belga incassa uno stipendio che poche società possono garantire: una situazione che trasforma il numero 9 in un asset bloccato anziché una risorsa commerciale. Secondo l’analisi di Alfredo Pedullà a Sportitalia, la scelta rappresenta un’anomalia nelle logiche storiche della proprietà: “De Laurentiis non ha mai versato 30 milioni per un calciatore sopra i 30 anni prima di questa operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Pedullà una furia contro Conte: “Lukaku uno dei suoi danni al Napoli…”

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