Napoli Conte dopo il 4-0 alla Cremonese | Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona Lukaku? Nessuno è venuto a bussare

Dopo la vittoria per 4-0 contro la Cremonese, l’allenatore del Napoli ha commentato il risultato e le recenti critiche rivolte alla squadra. Ha sottolineato che la formazione ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, paragonando la situazione a quella di tempi passati. Durante l’intervista a DAZN, ha anche menzionato il fatto che nessuno si è fatto avanti per Lukaku.

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