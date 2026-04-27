Il Napoli ha preso una decisione su uno dei suoi maggiori talenti!

Il club ha comunicato ufficialmente la volontà di trattenere il giovane talento, indicando che il giocatore resterà in rosa anche nella prossima stagione. La decisione è stata presa dopo alcune settimane di valutazioni e discussioni tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. Alisson Santos, arrivato recentemente, ha già mostrato buone potenzialità, e ora si lavora per definire i dettagli del contratto.

Il Napoli ha ormai preso una decisione chiara sul futuro di Alisson Santos, dimostrando la volontà di costruire una squadra sempre più competitiva anche in prospettiva. Il club partenopeo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti pronto a esercitare il diritto di riscatto nei confronti del giocatore, attualmente legato allo Sporting Lisbona. Si tratta di un’operazione che, di fatto, è già definita, anche se restano da completare alcuni passaggi formali. Il Napoli ha già pianificato l’investimento necessario per assicurarsi il calciatore a titolo definitivo, fissato intorno ai 16,5 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto la società creda nelle qualità e nel potenziale del giovane brasiliano.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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