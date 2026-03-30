In ricordo di Mariantonietta e Marco luce che illumina i nostri cammini

Si è svolta anche quest’anno la cerimonia in memoria di Mariantonietta e Marco, figure ricordate per il loro contributo alla comunità. Durante l’evento sono stati proiettati un video e discorsi commemorativi, con la partecipazione di familiari e rappresentanti locali. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico, con la presenza di cittadini e autorità, nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti WhatsApp Video 2026-03-30 at 12.51.47 Si è rinnovato anche quest’anno, presso lo Stadio comunale Barbato Mazzariello di Manocalzati, il memorial dedicato a Marco Raimondi e M ariantonietta Cutillo, un evento carico di emozione che ha unito sport, comunità e memoria grazie all’impeccabile organizzazione del “ Comitato festa San Marco”. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, amici e familiari, tutti riuniti per onorare due figure profondamente amate e che ci hanno lasciato ingiustamente troppo presto. Tra momenti sportivi e attimi di raccoglimento, il memorial si è trasformato in un’occasione autentica per condividere ricordi e testimonianze, mantenendo vivo il legame con chi non c’è più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “In ricordo di Mariantonietta e Marco, luce che illumina i nostri cammini” Articoli correlati E' padovana la luce che illumina il miglior ristorante di carne italianoOngarato Bespoke, azienda padovana in forte crescita nell’ambito dell’illuminazione di lusso conquista un altro primato, grazie al progetto... Vico Noce s’illumina di una luce che solo l’arte sa accendere“L’arte non vive nei musei, vive negli incontri, nelle parole scambiate davanti a un’opera, nello sguardo di chi si ferma e riconosce qualcosa di sé... Tutti gli aggiornamenti su In ricordo di Mariantonietta e Marco... Discussioni sull' argomento Giornata della Memoria: Spoleto ricorda la tragedia delle Miniere di Morgnano; Brescia: il ricordo di Andreatta e Martinazzoli; Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: celebrazione all'Edicola della legalità; San Giustino sabato 28 marzo a Villa Graziani la presentazione di Alegria. Il dramma di Montefalcione: «Mariantonietta non doveva morire così, chi ha sbagliato paghi»Il prossimo 2 maggio saranno tre anni senza Mariantonietta. Un anniversario, il terzo, che dilata il tempo del dolore per Giuseppe e Rosa Cutillo, i genitori, ancora giovani, della ragazzina ... ilmattino.it Manocalzati e Montefalcione scendono in campo per Mariantonietta e Marco Domani alle 15 l'appuntamento che riunisce due comuni in un unico abbraccio - facebook.com facebook