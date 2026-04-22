Le scuole elementari del Primo circolo didattico di Cesenatico hanno aderito a ‘Bici Scuola’, un progetto promosso da Rcs Sport e La Gazzetta dello Sport. L’iniziativa, gratuita, mira a coinvolgere gli studenti nel mondo del ciclismo attraverso attività che combinano valori e sicurezza, collegandosi alle classiche del grande ciclismo e al Giro d’Italia. La partecipazione si inserisce in un programma che unisce l’educazione sportiva e la promozione di uno stile di vita attivo.

Anche le scuole elementari del Primo circolo didattico di Cesenatico partecipano al progetto ’Bici Scuola Il grande ciclismo e le classiche del grande ciclismo’, l’iniziativa gratuita targata Rcs Sport e La Gazzetta dello Sport, che lega il mondo della scuola al Giro d’Italia. Le classi seconde, quarte e quinte della scuola primaria ’2 Agosto 1849’ hanno lavorato su materiali didattici esclusivi, cartacei e multimediali, in un viaggio nella storia, nelle tecniche e nei valori del ciclismo, centrati su impegno, rispetto e sostenibilità. Un momento fondamentale è stato quello vissuto insieme alla Polizia stradale di Forlì con i bambini che hanno seguito con grande attenzione una lezione sulla sicurezza, culminata con la consegna del ’patentino della bici’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedalando tra valori e sicurezza ‘Bici Scuola’ con Dalia Muccioli

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