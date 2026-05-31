La Cgia ha pubblicato dati secondo cui imprenditori e professionisti pagano in media 8.331 euro di Irpef, mentre la cifra scende a 4.000 euro per altri contribuenti. Questa differenza mette in discussione le affermazioni del Pd sugli autonomi evasori. I numeri sono stati presentati senza ulteriori interpretazioni o commenti.

I numeri della Cgia dimostrano che in media imprenditori e professionisti pagano 8.331 euro di Irpef contro i 4.215 euro dei dipendenti. E la forbice si sta allargando. La narrazione più frequente è che il Paese si regga sulle tasse pagate da lavoratori dipendenti e pensionati mentre un esercito di professionisti e autonomi è propenso a evadere. Eppure a giudicare dai dati sulle dichiarazioni dei redditi, elaborati dalla Cgia di Mestre, si tratterebbe di una lettura semplicistica e fuorviante. In realtà in media, imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell’Irpef rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pd smentito sugli autonomi evasori

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