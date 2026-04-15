La sinistra i conti e il grande silenzio sugli evasori

Nella Saletta Commissioni di Palazzo Zanca, la candidata del centrosinistra Antonella Russo ha discusso dei conti comunali, accompagnata dai consiglieri uscenti del Pd. La discussione si è concentrata sulle questioni finanziarie del municipio e sui temi legati all’evasione fiscale, senza approfondire aspetti politici o motivazioni. L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di confronto tra forze politiche sulla gestione delle risorse pubbliche.

Nella Saletta Commissioni di Palazzo Zanca, la candidata del centrosinistra Antonella Russo è tornata sul terreno dei conti comunali, affiancata dai consiglieri uscenti del Pd. Ha brandito la nota della Corte dei Conti del 9 aprile come uno scudo, annunciando la richiesta di audizione del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Stretta sugli evasori, in arrivo 2,4 milioni di lettere dall’Agenzia delle EntrateL'Agenzia delle Entrate si è dotata di nuovi mezzi per intercettare gli evasori fiscali partendo dai dati a sua disposizione,... La sinistra ancora in silenzio. Ma andò in visita da CospitoScorrendo la schermata delle agenzie non si trova uno straccio di dichiarazione da parte dei leader della sinistra sui fatti del parco degli... Argomenti più discussi: La capocrazia. Le primarie: il trappolone che la sinistra tende a sé stessa; Lo slalom gigante di Meloni tra Iran, Trump, conti e alleati; Orbán ha perso in Ungheria e la sinistra non ci ha capito niente; Tutti in fuga tranne una. Juve, svolta a sinistra: Bernasconi-Spinazzola se parte il top player che piace a Premier, Liga e Milan! - facebook.com facebook A FarWest abbiamo parlato delle conseguenze economiche della guerra in Iran per l’Europa. Qui i miei interventi sulle responsabilità della Commissione europea, l’ipocrisia della sinistra e alcune proposte. Link: x.com