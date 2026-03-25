Maxi rissa in piazza una residente filma tutto | in undici rischiano un processo

Una notte di caos si è conclusa con una rissa in piazza, documentata da una residente che ha registrato l’accaduto. In undici persone sono state coinvolte e potrebbero essere sottoposte a un procedimento penale. L’evento si è verificato tra musica, locali pieni di giovani e una grande presenza di persone in strada.

Calci, pugni e bottiglie nella movida anconetana. Lunedì udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma per decidere sul rinvio a giudizio. Un 20enne è accusato anche di lesioni aggravate per la bottigliata che ferì gravemente un coetaneo ANCONA - Una notte di follia, esplosa tra musica, locali affollati e centinaia di giovani in piazza, rischia ora di trasformarsi in un processo penale. Undici ragazzi tra i 20 e i 29 anni dovranno comparire lunedì davanti alla giudice Francesca De Palma per l’udienza preliminare sulla maxi rissa scoppiata il 20 ottobre 2024 nel cuore della movida anconetana, in piazza del Papa. Un passaggio chiave che stabilirà se saranno rinviati a giudizio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Maxi rissa in piazza, una residente filma tutto: in undici rischiano un processo Articoli correlati Maxi rissa in piazza, identificati e denunciati quattro giovaniQuattro giovani di Ribera sono stati denunciati dai carabinieri per la rissa di sabato scorso in piazza Libertà, a Santa Margherita Belice. Leggi anche: Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno Una raccolta di contenuti su Maxi rissa in piazza una residente... Temi più discussi: Maxi rissa a colpi di bastoni di ferro in piazza Mazzini a Borgosesia; Maxi rissa in piazza del Papa. Indagati undici giovani: tutto per una ragazza contesa; Maxi rissa in piazza, una residente filma tutto: in undici rischiano un processo; Mirafiori Nord, violenta rissa a colpi di bastone e mannaia in via Sanremo. Maxi rissa in piazza del Papa. Indagati undici giovani: tutto per una ragazza contesaDopo mesi di indagini la polizia è riuscita a identificare i componenti dei due gruppi rivali che si sono affrontati a bottigliate, calci e pugni. Fondamentali le immagini delle telecamere di sorvegli ... ilrestodelcarlino.it Maxi rissa in piazza. Identificati i membri del raid punitivo. Trovato anche un taserSi chiude il cerchio sull’inquietante episodio di violenza consumatosi la notte tra sabato e domenica in piazza del Popolo. La polizia, che sta conducendo le indagini sulla vicenda, ha identificato i ... ilrestodelcarlino.it “Teste di ca***!” Rissa fra sostenitori del NO, la fe… Altro… - facebook.com facebook Mirafiori Nord, violenta rissa a colpi di bastone e mannaia in via Sanremo x.com