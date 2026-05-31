Paura a Roma bimba di 2 anni scompare fra la folla alla Fontana di Trevi | agenti la trovano e la riaffidano ai familiari

Una bambina di due anni è scomparsa tra la folla vicino alla Fontana di Trevi a Roma. Dopo alcuni minuti di ricerca, gli agenti l’hanno trovata e riconsegnata ai familiari.

Una bimba di 2 anni è scomparsa fra la folla nei pressi della Fontana di Trevi a Roma: dopo attimi di panico, è stata ritrovata dagli agenti e riaffidata ai genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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