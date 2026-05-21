Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti | agenti sventano la parina
A Roma, alcuni borseggiatori si presentano ai turisti come fotografi, offrendo di scattare loro una foto ricordo presso la Fontana di Trevi. Mentre i visitatori sono impegnati a posare o a guardare la fotocamera, gli uomini approfittano della distrazione per derubarli. Gli agenti hanno intercettato e sventato questa strategia, impedendo che i turisti subissero furti. La tecnica si basa sulla finta attività di fotografia, con l’obiettivo di approfittare della concentrazione delle persone nel momento dello scatto.
Si propongono di scattare una foto ricordo ai turisti e, mentre questi ultimi sono distratti, li derubano: questa la tecnica del "finto fotografo" usata dai borseggiatori a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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