Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti | agenti sventano la parina

A Roma, alcuni borseggiatori si presentano ai turisti come fotografi, offrendo di scattare loro una foto ricordo presso la Fontana di Trevi. Mentre i visitatori sono impegnati a posare o a guardare la fotocamera, gli uomini approfittano della distrazione per derubarli. Gli agenti hanno intercettato e sventato questa strategia, impedendo che i turisti subissero furti. La tecnica si basa sulla finta attività di fotografia, con l’obiettivo di approfittare della concentrazione delle persone nel momento dello scatto.

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