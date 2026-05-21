Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti | agenti sventano la rapina

A Roma, alcuni borseggiatori si sono spacciati per fotografi, avvicinando i turisti alla Fontana di Trevi con l’intento di scattare foto ricordo. Mentre gli ignari visitatori erano impegnati a posare, approfittavano del momento per derubarli. Gli agenti sono intervenuti e hanno impedito che le rapine si consumassero, assicurando la sicurezza di alcuni dei visitatori coinvolti. La tecnica dei borseggiatori ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti, che sono stati condotti in stazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui