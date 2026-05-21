Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti | agenti sventano la rapina
A Roma, alcuni borseggiatori si sono spacciati per fotografi, avvicinando i turisti alla Fontana di Trevi con l’intento di scattare foto ricordo. Mentre gli ignari visitatori erano impegnati a posare, approfittavano del momento per derubarli. Gli agenti sono intervenuti e hanno impedito che le rapine si consumassero, assicurando la sicurezza di alcuni dei visitatori coinvolti. La tecnica dei borseggiatori ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti, che sono stati condotti in stazione.
Si propongono di scattare una foto ricordo ai turisti e, mentre questi ultimi sono distratti, li derubano: questa la tecnica del "finto fotografo" usata dai borseggiatori a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti: agenti sventano la parinaSi propongono di scattare una foto ricordo ai turisti e, mentre questi ultimi sono distratti, li derubano: questa la tecnica del "finto fotografo"...
Fontana di Trevi, la tecnica del "finto fotografo" per derubare i turistiI turisti a Roma sono prede preferite dai borseggiatori in particolare nel centro della città.
Borseggiatori si fingono fotografi alla Fontana di Trevi per derubare i turisti: agenti sventano la parinaSi propongono di scattare una foto ricordo ai turisti e, mentre questi ultimi sono distratti, li derubano: questa la tecnica del finto fotografo ... fanpage.it
Fontana di Trevi, la tecnica del finto fotografo per derubare i turistiI turisti a Roma sono prede preferite dai borseggiatori in particolare nel centro della città. L'ultima trovata per portare a dama il colpo è stata la tecnica del finto fotografo. I fatti sono avv ... romatoday.it