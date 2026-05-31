Paul McCartney ha raccontato di aver suonato il basso nel nuovo album dei Rolling Stones, che uscirà il 10 luglio. Ha descritto l’esperienza come emozionante e ha ripercorso i momenti trascorsi in studio con il gruppo e con il cantante principale. McCartney ha anche sottolineato di aver condiviso il lavoro con i membri della band britannica durante le sessioni di registrazione.

Paul McCartney ha ripercorso le emozioni e i momenti vissuti al fianco dei Rolling Stones, quando l’artista si è trovato a condividere lo studio con Jagger e soci recentemente per la realizzazione del nuovo album del gruppo britannico, in uscita il 10 luglio. La leggenda dei Beatles è stato intervistato da NME, in occasione della pubblicazione del nuovo album, The Boys Of Dungeon Lane. Nel corso della chiacchierata, Macca ha anche dato spazio ai ricordi dei Fab Four, accennando anche a possibili tour futuri. Riguardo inoltre la possibilità di ritirarsi, ha affrontato anche un aneddoto legato al suo manager sul pensiero di ritirarsi i una volta compiuti i 50 anni: “Quando avevamo 20 anni pensavamo che a 30 si fosse già molto vecchi . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney sulla collab nel nuovo album dei Rolling Stones: “È stato emozionante suonare il basso per loro”

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Paul McCartneys NEW ALBUM Is Beatiful and Personal, Insider Reveals

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