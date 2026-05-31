Un matrimonio si è svolto ieri nel centro di un paese del Salento, con gli sposi che hanno festeggiato in piazza circondati dalla comunità locale. La cerimonia è stata accompagnata da musica dal vivo e dai profumi della tradizione regionale. La celebrazione ha coinvolto residenti e visitatori, creando un evento condiviso nel cuore del paese.

Di seguito il comunicato: Un matrimonio vissuto nel cuore del paese, tra l’abbraccio della comunità, i profumi della tradizione salentina e le note coinvolgenti della musica dal vivo. Gli sposi hanno scelto Piazza Indipendenza a Patù come scenario del loro giorno più bello, trasformando il centro storico in un elegante salotto all’aperto dove amici e parenti hanno condiviso emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. L’intero evento è stato ideato e organizzato da “Alla Rinfusa”, enoteca e vineria che ha curato ogni dettaglio della cerimonia e del ricevimento, dando vita a una serata capace di coniugare eleganza, convivialità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Patù: matrimonio in piazza Ieri anche a Carlantino dove gli sposi hanno festeggiato con tutto il paese

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