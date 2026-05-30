Oggi sposi a Carlantino | festa in piazza con tutto il paese Il futuro marito è di Taranto
Oggi nel centro di Carlantino si è svolta una festa in piazza per il matrimonio tra Gianni, 42 anni di Taranto, e Serena, 31 anni del paese. La cerimonia ha coinvolto l'intera comunità, con festeggiamenti pubblici e momenti di allegria. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio tra amici e parenti presenti nel paese. La giornata si è conclusa con i tradizionali festeggiamenti e il brindisi collettivo.
Lo sposo ha 42 anni ed è di Taranto. Si chiama Gianni. La sposa, 31 anni, è di Carlantino. Si chiama Serena. Come per tradizione i nubendi, che vivono a Bari, si sposano nel paese di lei. Oggi pomeriggio. Non hanno voluto solo parenti e amici al matrimonio. Dopo la messa, festa in piazza. Con tutto il paese. Carlantino, paese del foggiano famoso per l'affaccio sull'invaso di Occhito, ha poco meno di ottocento abitanti. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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