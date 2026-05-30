Oggi sposi a Carlantino | festa in piazza con tutto il paese Il futuro marito è di Taranto

Notizia in breve

Oggi nel centro di Carlantino si è svolta una festa in piazza per il matrimonio tra Gianni, 42 anni di Taranto, e Serena, 31 anni del paese. La cerimonia ha coinvolto l'intera comunità, con festeggiamenti pubblici e momenti di allegria. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio tra amici e parenti presenti nel paese. La giornata si è conclusa con i tradizionali festeggiamenti e il brindisi collettivo.