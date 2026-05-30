Oggi sposi a Carlantino | festa in piazza con tutto il paese Il marito è di Taranto

Oggi si sono celebrati i matrimoni a Carlantino con una festa in piazza. Lo sposo, di 42 anni, è originario di Taranto, mentre la sposa, di 31 anni, è di Carlantino. La cerimonia ha coinvolto l'intera comunità locale, che ha partecipato alle celebrazioni pubbliche. La coppia ha scelto di unire le proprie vite in una cerimonia condivisa con i residenti del paese. La festa si è svolta nel centro del paese, con la presenza di amici e familiari.

Lo sposo ha 42 anni ed è di Taranto. Si chiama Gianni. La sposa, 31 anni, è di Carlantino. Si chiama Serena. Come per tradizione i nubendi, che vivono a Bari, si sposano nel paese di lei. Oggi pomeriggio. Non hanno voluto solo parenti e amici al matrimonio. Dopo la messa, festa in piazza. Con tutto il paese. Carlantino, paese del foggiano famoso per l'affaccio sull'invaso di Occhito, ha poco meno di ottocento abitanti. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Oggi sposi a Carlantino: festa in piazza con tutto il paese Il futuro marito è di TarantoOggi nel centro di Carlantino si è svolta una festa in piazza per il matrimonio tra Gianni, 42 anni di Taranto, e Serena, 31 anni del paese.

Si sposeranno a Carlantino: festa in piazza con tutto il paese Il futuro marito è di TarantoUn matrimonio si terrà a Carlantino con una festa in piazza aperta a tutto il paese.