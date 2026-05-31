La squadra di pattinaggio Rolling Bosica ha vinto il titolo di campione d’Italia a Pordenone. Gli atleti che hanno conquistato le medaglie d’oro sono stati due senior e una junior. La giovane arrivata da poco ha sorpreso tutti, vincendo nella categoria Junior. La gara si è svolta con diverse esibizioni e nessun atleta ha superato i punteggi ottenuti dai vincitori. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove, con la premiazione sul podio.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno garantito le medaglie d'oro?. Come ha fatto una nuova arrivata a vincere la categoria Junior?. Quale strategia ha usato l'allenatore per portare la squadra sul podio?. Perché i piazzamenti di tutti i membri sono stati decisivi per il titolo?.? In Breve Alessio Clementoni vince l'assoluto e Valentina Grannò conquista l'oro categoria Junior.. Piazzamenti chiave di Giorgia Fossemo quarta, Edda Paluzzi quinta e Sofia Clementoni settima.. Lorenzo Bosco settimo, Alberto Rodi nono e Riccardo Frattone decimo nella maratona.. Preparazione tecnica coordinata dall'allenatore Guido Cicconi per il successo a Pordenone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pattinaggio, la Rolling Bosica trionfa a Pordenone: è Campione d’Italia

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