Pattinaggio a rotelle | l’Italia trionfa con oro e argento agli Europei

Durante gli Europei di pattinaggio a rotelle, il team italiano ha ottenuto un oro e un argento nelle competizioni di categoria senior. In particolare, il team di Precision Skate ha conquistato la vittoria di misura sui rivali, mentre altri atleti hanno concluso le gare con distacchi evidenti rispetto ai concorrenti italiani. La competizione ha visto diverse squadre confrontarsi in diverse discipline, con la squadra italiana protagonista di performance di rilievo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Precision Skate a superare i rivali per un soffio?. Chi ha dominato le categorie Senior distanziando nettamente gli atleti italiani?. Perché la scuola spagnola è riuscita a battere l'Italia nelle categorie grandi?. Quali errori tecnici hanno determinato il podio nel sincronizzato Senior?.? In Breve Precision Skate Bologna vince il Senior con 79.01 punti alla Zoppas Arena.. Sincro Roller ottiene l'argento con 78.24 punti grazie al programma Bolero.. Royal Eagles conquista la tripletta Junior superando il Precision Skate con 68.56 punti.. Artistic Skating Cunit domina le Senior con 67.28 punti distanziando i Noevis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pattinaggio a rotelle: l’Italia trionfa con oro e argento agli Europei MATTEO RIZZO stellare, l'Italia conquista la medaglia di bronzo nel team event | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Pattinaggio artistico a rotelle: doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi ShowUna buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a... Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e DivisionSi avvicina sempre più la prima rassegna continentale della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutto pronto a Conegliano per gli Europei dei Gruppi; Pattinaggio artistico a rotelle, convocazione in semifinale di Coppa del mondo per Joele Primavera; Conegliano, entrano nel vivo gli europei di pattinaggio a rotelle: attesi un migliaio di atleti; La rotellistica: Abbiamo fame di spazi. Pattinaggio artistico a rotelle: doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi ShowUna buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a ... oasport.it Pattinaggio artistico a rotelle, Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires, successo per RodriguezMadalena Costa lascia subito il segno all’Artistic World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle appena conclusa in quel di Buonos Aires. Il fenomeno ... oasport.it Opitergino-Mottense, Sport | Giada Piai è vicecampionessa europea di pattinaggio artistico - facebook.com facebook Ciclismo: Sandrine Tas dal pattinaggio al Mur de Huy, è la sorpresa alla Freccia Vallone. Senza Pogacar e Evenepoel occhi sul francese Seixas. #ANSA x.com