Notizia in breve

Alessio Clementoni ha vinto il titolo italiano di maratona su rotelle a Pordenone, completando i 42 km della gara. La vittoria rappresenta un risultato importante per lui e per la comunità di Martinsicuro. La competizione si è svolta nella città friulana, attirando partecipanti da diverse regioni. Clementoni ha concluso la corsa al primo posto, confermando il suo ruolo di atleta di punta nel settore. La gara si è svolta senza incidenti significativi.