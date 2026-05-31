Passate la cera | il messaggio in codice per avvisare i centri migranti Maleventum dei controlli
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Felice Panzone avrebbe avvisato i centri del consorzio Maleventum dei controlli imminenti; l'ex funzionario della Prefettura di Benevento è tra i 12 invitati a dedurre dalla Corte dei Conti per un danno erariale da 1.3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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