Consorzio Maleventum frase in codice per avvisare di controlli | le accuse ai singoli della Corte dei conti

Notizia in breve

Un messaggio in codice inviato dal Consorzio Maleventum indicava un imminente controllo da parte delle autorità. La comunicazione, trovata tra documenti sequestrati, segnalava con parole criptate le operazioni di acquisto di beni di lusso e gioielli. Le indagini della Corte dei conti coinvolgono diversi soggetti accusati di irregolarità nella gestione finanziaria. La procura ha avviato verifiche sui movimenti di denaro e sulle transazioni sospette.