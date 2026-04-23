Migranti l'avvocato della Corte Ue promuove i centri in Albania ma a una condizione | Garantire i diritti

L'avvocato della Corte di giustizia europea ha espresso parere favorevole sull'apertura di centri di accoglienza in Albania, a condizione che vengano rispettati i diritti dei migranti. Ha sottolineato che l’accordo tra Italia e Albania può considerarsi compatibile con le normative europee solo se si garantiscono adeguate tutele legali per le persone coinvolte. La questione riguarda l’equilibrio tra gestione dei flussi migratori e rispetto delle norme di tutela dei diritti umani.

Secondo l'avvocato della Corte di giustizia dell'Ue Nicholas Emiliou l'accordo Italia-Albania è compatibile con le norme europee a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Meloni festeggia e dà la colpa ai giudici: "Ci hanno fatto perdere due anni".🔗 Leggi su Fanpage.it

Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue

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