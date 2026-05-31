L’ARAN ha chiarito che nel pubblico impiego il passaggio dal part-time al tempo pieno non può essere imposto dall’amministrazione senza consenso. La modifica del contratto di lavoro a tempo parziale richiede l’accordo tra le parti e non può avvenire in modo unilaterale. La normativa vigente vieta il ritorno forzato al tempo pieno, garantendo così la stabilità del rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore pubblico.

Nel pubblico impiego, il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere modificato liberamente dall’amministrazione. Lo ha chiarito l’ ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con l’orientamento applicativo n. 37362 del 18 maggio scorso. L’intervento riguarda una questione concreta per enti locali e dipendenti: un lavoratore che sia passato dal full time al part time può essere obbligato a rientrare a tempo pieno per esigenze organizzative dell’ente? La risposta dell’Agenzia è netta: in linea generale, no. L’amministrazione non può disporre unilateralmente il ritorno al full time, salvo che questa possibilità sia stata espressamente prevista nell’accordo scritto stipulato al momento della trasformazione del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Part time nella PA, stop al ritorno forzato al tempo pieno: il chiarimento dell’ARAN

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After divorce,she becomes a top lawyer and marries the nations richest man!

Notizie e thread social correlati

Distacchi sindacali part-time, Aran: nessun recupero dei giorni persi per infortunioIn una recente comunicazione, l'Aran ha precisato che per i distacchi sindacali svolti a tempo parziale, le giornate non lavorate a causa di un...

Pmi, via al part-time incentivato per spingere il ricambio generazionaleDal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, nota come Legge n.

Argomenti più discussi: Part-time negli enti locali: quando il Comune può chiedere il ritorno al tempo pieno; Rifondare il patto con i giovani talenti con più salario, benessere e fiducia; Concorso CFI Salerno Consorzio Farmaceutico 2026: 29 posti a tempo determinato (3 anni) e pieno per vari profili; Quattordicesima: i 10 settori che pagano la mensilità aggiuntiva tra giugno e luglio 2026.

Part time nella PA: no al rientro forzato a tempo pieno. Il chiarimento AranIl datore di lavoro pubblico deve adempiere all’obbligazione contratta di accettare la prestazione part time restando privo del potere unilaterale, anche in presenza di esigenze organizzative ... italiaoggi.it