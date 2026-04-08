Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, nota come Legge n. Seleziona i dettagli specifici della normativa. La legge introduce un sistema di incentivi per favorire il ricambio generazionale attraverso l'adozione di contratti part-time incentivati. Questa misura mira a favorire l'ingresso di nuove figure nelle aziende di dimensioni ridotte, offrendo vantaggi economici e fiscali per le imprese che adottano questa forma di lavoro.

Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese. Si tratta della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo, che introduce, tra le varie misure, uno strumento di part-time incentivato. Ciò è stato pensato per accompagnare i lavoratori senior verso la pensione e, allo stesso tempo, favorire l’ingresso di nuove generazioni nel mercato del lavoro. Che cos’è il part-time incentivato. Si tratta di una misura sperimentale, valida per il biennio 2026-2027, che consente ai dipendenti prossimi al pensionamento di ridurre gradualmente l’orario di lavoro senza penalizzare l’assegno pensionistico futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pmi, via al part-time incentivato per spingere il ricambio generazionale

Scattano gli incentivi al part time per favorire il ricambio generazionalePart-time incentivato per consentire l’accompagnamento alla pensione e, in seconda battuta, il ricambio generazionale nelle aziende.

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Legge Pmi, al via la staffetta pensionati-giovani lavoratoriUna quindicina di disposizioni subito operative, tre da attuare con decreti ministeriali e quattro deleghe conferite dal Parlamento al governo. Si presenta così la legge annuale per le piccole ... msn.com

Entra in vigore oggi la nuova legge per le pmi. Massetti (Confartigianato): «È la fine della concorrenza sleale». Apostoli (Cna): «Operazione di trasparenza» - facebook.com facebook

Decreti #Fisco e #Carburantibis, #Confartigianato e le altre organizzazioni delle #pmi: “Bene la proroga del taglio delle #accise, ma le risorse sono insufficienti. Servono misure anche a supporto del #trasportopersone”. x.com