Distacchi sindacali part-time Aran | nessun recupero dei giorni persi per infortunio

In una recente comunicazione, l'Aran ha precisato che per i distacchi sindacali svolti a tempo parziale, le giornate non lavorate a causa di un infortunio non sono recuperabili. Questa decisione riguarda esclusivamente i giorni di assenza dovuti a infortuni durante il periodo di distacco e si applica alle modalità di gestione dei tempi di lavoro e di assenza nel settore. La normativa vigente stabilisce quindi che tali giornate non vengono considerate ai fini del recupero o della retribuzione.

Nel caso di distacco sindacale a tempo parziale, le giornate non fruite a causa di infortunio non possono essere recuperate. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 7 aprile (id. 37129), intervenendo su una questione ricorrente nella gestione dei distacchi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Distacchi sindacali, Aran: permessi 104 non riproporzionati anche con orario ridottoI permessi previsti dalla legge 1041992 non devono essere riproporzionati in caso di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta. Distacco sindacale part-time, Aran: attività lavorativa fino al 75%In caso di distacco sindacale part-time, l’attività lavorativa può essere svolta fino a un massimo del 75%. Distacchi sindacali, Aran: permessi 104 non riproporzionati anche con orario ridottoI permessi previsti dalla legge 104/1992 non devono essere riproporzionati in caso di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta. orizzontescuola.it Pa. Distacchi e permessi sindacali. Cosmed: Da Aran un articolato minimale e non accettabileIn una nota la confederazione dei medici e dirigenti evidenzia come nell’incontro dello scorso 17 marzo l’Aran ha presentato un articolato talmente minimale da risultare non accettabile. Chiesto un ... quotidianosanita.it