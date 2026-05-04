Un nuovo capitolo si apre tra il Napoli e Kevin De Bruyne, con parole dure rivolte al centrocampista belga da parte di Pierpaolo Marino, ex dirigente del club. La questione è stata affrontata durante una trasmissione televisiva, dove Marino ha espresso un giudizio incisivo sulla gestione del giocatore. La situazione si inserisce in un quadro di attesa e valutazione per il futuro del giocatore e della squadra.

Kevin De Bruyne rappresenta un’incognita al momento per Antonio Conte. Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, ha però espresso un giudizio netto sulla gestione del centrocampista belga in diretta a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’. De Bruyne al Napoli: le difficoltà tattiche del belga. Marino ha affermato senza mezzi termini la propria posizione in merito al belga: “Non sbagliavo su De Bruyne. L’ex Manchester City non era un calciatore da prendere e i fatti mi hanno dato ragione. Non ha la brillantezza di una volta e crea delle difficoltà tattiche a Conte che deve trovagli un posto”. L’analisi dell’ex azzurro punta il dito su un aspetto concreto: il rendimento calante del giocatore e le complicazioni che questo genera nel modulo dell’allenatore.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne nel mirino in casa Napoli: arrivano parole pesanti sul belga

DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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