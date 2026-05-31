A Parigi, durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, si sono verificati incidenti che hanno causato un morto e un ferito grave. Le vittime sono state coinvolte in episodi avvenuti nelle ore successive alla partita. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze esatte degli incidenti. La polizia ha avviato indagini per chiarire quanto accaduto.

Un morto e un ferito grave a Parigi in incidenti avvenuti a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Lo ha riferito la procura di Parigi. Verso l’1:10 si è verificato un incidente stradale mortale: secondo due testimoni, il conducente di una moto da cross, nato nel 2002, si è scontrato frontalmente con dei blocchi di cemento all’altezza di uno svincolo di uscita della tangenziale esterna in direzione di Porte Maillot. Inoltre, sempre secondo la procura di Parigi, più tardi nella notte un’altra persona è rimasta gravemente ferita nel 16° arrondissement, dove alcuni passanti hanno “segnalato un tentativo di omicidio volontario da parte di quattro individui armati, in particolare di un coltello”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, un morto e un ferito grave negli incidenti dopo la finale di Champions League

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