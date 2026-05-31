Nella notte a Parigi, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine dopo la vittoria di una squadra di calcio. Sono stati segnalati furti e alcuni feriti tra i partecipanti. Le forze dell'ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e cariche, ferendo sette agenti. Sono stati arrestati 416 persone e si teme un nuovo episodio di violenza durante la sfilata della squadra, con il Ministero degli Interni che ha predisposto cinque unità di sicurezza.

Notte di festa. Notte di caos, con il solito strascico di scontri e arresti. Quasi una fatalità a Parigi per i trionfi del Psg. Anche ieri i tifosi si sono riversati per le strade. La stragrande maggioranza ha celebrato il secondo trionfo di Champions League nella gioia, ma ci sono stati i soliti problemi di ordine pubblico, con un bilancio notturno salito a 416 arresti su tutto il territorio nazionale, di cui 283 nella sola capitale. Non sono mancati furti e saccheggi, soprattutto nella zona degli Champs Elysées dove c'è stato un picco di concentrazione di tifosi subito dopo il fischio finale di Budapest. E ai tifosi pacifici si sono mescolati individui violenti che hanno persino tentato di assaltare il commissariato di quartiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parigi, notte di terrore! Scontri, furti, feriti e 416 arresti dopo il trionfo del Psg

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