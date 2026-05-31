A Parigi, durante una festa del PSG, gruppi di tifosi hanno superato gli 8.000 agenti di polizia presenti in città. La manifestazione è degenerata in scontri e incendi, con sette agenti rimasti feriti. Vari negozi e veicoli sono stati danneggiati o dati alle fiamme, mentre i tifosi si sono concentrati in alcune zone centrali, creando caos e distruzione lungo le strade. Sono stati fermati 416 persone.

? Punti chiave Come hanno fatto i tifosi a superare 8mila agenti in città?. Dove si sono concentrati i danni ai negozi e ai veicoli?. Perché la tensione si è estesa anche a Bordeaux e Montpellier?. Chi dovrà rispondere dei danni causati ai locali commerciali?.? In Breve 283 arresti effettuati nella regione di Parigi durante le esuberenze dei tifosi.. 8mila agenti impegnati a Parigi su un totale di 22mila in Francia.. Danni a un ristorante, una panetteria e veicoli incendiati in zona Champs-Élysées.. Disordini registrati anche nelle città francesi di Bordeaux, Montpellier e Grenoble.. 416 fermati e scontri a Parigi dopo il trionfo del PSG: sette agenti feriti tra gli eccessi notturni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi, festa del PSG in fiamme: 416 fermati e 7 agenti feriti

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