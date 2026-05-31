A Parigi, dopo la vittoria del PSG in Champions League, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con almeno 416 persone arrestate. Di queste, 283 sono state fermate nella regione parigina. La notte si è conclusa con incidenti e tensioni diffuse, trasformando la celebrazione in una guerriglia urbana. Non sono stati riportati dettagli su feriti o danni materiali.

Notte di caos a Parigi, dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG. Sono state fermate almeno 416 persone dopo gli scontri tra tifosi e polizia, di cui 283 nella regione di Parigi. Sette agenti sono rimasti feriti. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha parlato di eccessi "assolutamente inaccettabili". Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, vicino allo stadio Parco dei Principi, dove era stato allestito un maxi schermo per permettere ai tifosi di seguire la partita. Sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Subito dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG sugli Champs-Elysées e in altre zone della capitale francese si sono riversate almeno duecentomila persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi, la festa per la Champions diventa una guerriglia

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