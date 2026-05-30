Champions notte di guerriglia a Parigi | festa PSG nel caos il bilancio è pesantissimo

Durante la celebrazione della seconda vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain, le strade di Parigi sono diventate teatro di scontri tra gruppi di persone e forze dell’ordine. Sono stati segnalati lanci di oggetti e l’uso di lacrimogeni. Diversi veicoli sono stati danneggiati e alcune persone sono rimaste coinvolte nei disordini. Il bilancio include feriti e danni materiali, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza di polizia per contenere la situazione.

La festa per la seconda Champions League consecutiva del Paris Saint-Germain si è trasformata in una nuova notte di tensione nelle strade di Parigi. Dopo il successo ai rigori contro l’Arsenal nella finale di Budapest, migliaia di tifosi si sono riversati nel centro della capitale francese, dove i festeggiamenti sono rapidamente degenerati in scontri, danneggiamenti e interventi delle forze dell’ordine. Secondo un primo bilancio diffuso dalla polizia francese e rilanciato dai principali media nazionali, tra cui Le Figaro, si contano almeno 140 persone fermate, due feriti gravi e numerosi episodi di violenza urbana. Le autorità avevano... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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BAYERN MONACO-PSG, SCENE DA GUERRA: LA FESTA DEI TIFOSI FINISCE IN CAOS ASSOLUTO

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