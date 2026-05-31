A Parigi, dopo la vittoria del PSG in Champions League, sono stati effettuati almeno 780 arresti. La maggior parte, 480, sono stati fermati nella zona centrale della città. Gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine sono durati tutta la notte, con episodi di guerriglia urbana. Rispetto ai festeggiamenti dello scorso anno, gli arresti sono aumentati del 32 per cento. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi di tifosi più violenti.

Notte di caos a Parigi, dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG. Sono state fermate almeno 780 persone dopo gli scontri tra tifosi e polizia, di cui 480 nella zona parigina: un aumento del 32% rispetto ai festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League dello scorso anno. Pesante il bilancio dei feriti: 219 partecipanti alle feste hanno subito danni fisici, di cui otto in modo grave, cinquantasette gli agenti delle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha parlato di eccessi "assolutamente inaccettabili". Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, vicino allo stadio Parco dei Principi, dove era stato allestito un maxi schermo per permettere ai tifosi di seguire la partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parigi, la festa per la Champions diventa una guerriglia: 780 arresti

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