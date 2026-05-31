Durante una festa in occasione di una partita di Champions League sugli Champs-Élysées, la situazione è degenerata in violenza. Un uomo è stato ucciso e otto persone sono rimaste ferite gravemente. Fonti indicano che alcuni provocatori hanno provocato scontri con la polizia, riuscendo a colpire le stazioni di polizia presenti nella zona. La folla si è dispersa in modo caotico, con scene di tensione e confusione.

? Punti chiave Chi ha scatenato la violenza tra la folla degli Champs-Élysées?. Come sono riusciti i provocatori a colpire le stazioni di polizia?. Perché i disordzi si sono estesi in ben quindici città francesi?. Quali misure prenderanno le autorità per i raduni al Champ de Mars?.? In Breve 780 persone fermate e 457 trattenute durante gli scontri in 15 città francesi.. Un motociclista morto e 219 feriti tra cui otto in condizioni gravi.. 7 agenti della polizia feriti durante gli assalti agli Champs-Élysées e all'VIII arrondissement.. 90 mila tifosi attesi al Champ de Mars per i festeggiamenti di domenica 31 maggio.. Bilancio drammatico a Parigi dopo il trionfo del PSG: un morto e feriti gravi tra la folla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi, festa in Champions finisce nel caos: un morto e 8 feriti gravi

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BAYERN MONACO-PSG, SCENE DA GUERRA: LA FESTA DEI TIFOSI FINISCE IN CAOS ASSOLUTO

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