Il PSG ha vinto la finale di Champions League ai rigori, battendo l’Arsenal. L’Arsenal ha pianto dopo la sconfitta, mentre a Parigi si sono scatenate celebrazioni con biciclette in fiamme e boati. La partita si è conclusa con il punteggio in parità e il titolo assegnato ai francesi dopo i tiri dal dischetto. È la seconda vittoria consecutiva del club nella massima competizione europea.

L’Arsenal sfiora l’impresa, ma i francesi conquistano la seconda Champions League consecutiva. Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa. La squadra allenata da Luis Enrique ha conquistato la sua seconda Champions League consecutiva superando l’Arsenal al termine di una finale combattuta e decisa soltanto ai calci di rigore. Una vittoria che consegna i parigini alla storia del calcio europeo e che ha scatenato una notte di festa nella capitale francese, dove migliaia di tifosi sono scesi in strada per celebrare un trionfo destinato a restare negli annali del club. Una finale equilibrata fino all’ultimo rigore. Alla Puskás Aréna di Budapest la sfida è rimasta in bilico fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Psg campione d’Europa, la finale si decide ai rigori: lacrime Arsenal, festa folle a Parigi con bici in fiamme e boati

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PSG vs Arsenal UCL Final Prediction

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