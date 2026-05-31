Circa 100.000 tifosi hanno partecipato a una parata nel centro di Parigi per celebrare la vittoria del Psg in Champions League, senza incidenti. La manifestazione si è conclusa con la coppa portata all'Eliseo.

Hanno festeggiato come si deve, a Parigi. D'altronde non capita tutti i giorni di vincere la Champions League, e in più per la seconda volta consecutiva. Così gli eroi di Budapest sono stati accolti con tutti gli onori in patria, fin dall'atterraggio con l'aereo personalizzato per l'occasione. E poi ancora con una parata d'onore ai piedi della Tour Eiffel, tra centomila tifosi. Quindi con una grande festa finale al Parco dei Principi, ma solo dopo aver portato la coppa all'Eliseo, trasformatosi in curva. Nel palazzo presidenziale, i campioni d'Europa sono arrivati attraversando il cortile principale, quello dove di solito Emmanuel Macron riceve i Capi di Stato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Parigi, è delirio Champions: 100mila tifosi applaudono il trionfo del Psg. Stavolta senza incidenti

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