Durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions League di una squadra di calcio, a Parigi si sono verificati scontri che hanno causato un morto e 219 feriti. La notte di incidenti è iniziata dopo la partita e ha coinvolto diverse aree della città, con episodi di violenza e disordini tra le forze dell’ordine e gruppi di persone presenti per la celebrazione.

La notte di festa perla vittoria della Champions League da parte del Psgè stata segnata daviolenti scontri e disordini per le strade di Parigi, soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Secondo la procura della capitale francese, il bilancio èdi un morto e un ferito grave. La persona deceduta, un uomo di circa vent’anni, era in moto e si sarebbe schiantatocontro dei blocchi di cementosu una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale della città, all’altezza della Porte Maillot. Un’altra persona, gravemente ferita, èricoverata in prognosi riservata. Come indicato dal ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, 57 tra poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti, mentre il bilancio complessivo dei feriti tra i partecipanti alle celebrazioni è salito a219, di cui 8 gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parigi, notte di scontri dopo il trionfo Champions del Psg: un morto e 219 feriti

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Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. L x.com

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