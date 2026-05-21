Juventus nel caos dopo la Champions quasi sfumata | Spalletti medita le dimissioni Elkann congela Comolli
La Juventus si trova in una fase di crisi dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il risultato, sono circolate voci di possibili dimissioni dell’allenatore e di una sospensione delle attività di un dirigente coinvolto. Il presidente del club ha deciso di congelare le decisioni riguardanti un altro dirigente. La situazione nel club resta molto tesa e ancora da chiarire completamente.
La Juventus è entrata in una crisi profonda dopo il ko con la Fiorentina che ha quasi compromesso la qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti riflette sul proprio futuro, Comolli è sempre più in bilico e John Elkann ha congelato ogni decisione fino al derby col Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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