Juventus nel caos dopo la Champions quasi sfumata | Spalletti medita le dimissioni Elkann congela Comolli

La Juventus si trova in una fase di crisi dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il risultato, sono circolate voci di possibili dimissioni dell’allenatore e di una sospensione delle attività di un dirigente coinvolto. Il presidente del club ha deciso di congelare le decisioni riguardanti un altro dirigente. La situazione nel club resta molto tesa e ancora da chiarire completamente.

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La Juventus è entrata in una crisi profonda dopo il ko con la Fiorentina che ha quasi compromesso la qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti riflette sul proprio futuro, Comolli è sempre più in bilico e John Elkann ha congelato ogni decisione fino al derby col Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVE: CAOS rigore! INTER e NAPOLI: che livello! MILAN: miracolo di Allegri | 18ª Serie A Sullo stesso argomento Juventus, Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CMLa Juve si lecca le ferite dopo la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina che pregiudica la qualificazione alla prossima Champions League. Terremoto Juventus: Comolli in bilico, Spalletti chiede chiarezza a ElkannTerremoto alla Continassa: il fallimento del “Moneyball”, la posizione di Comolli e la rivoluzione chiesta da Spalletti I muri della Continassa... Le prime pagine: Juventus nel caos: Comolli in bilico. Milan e Inter al lavoroLa crisi della Juventus domina le prime pagine dei quotidiani sportivi. Dopo una stagione deludente e una qualificazione Champions ormai appesa a un filo, il club bianconero vive giorni di profonde ri ... calcioatalanta.it Il caos attorno il derby Roma-Lazio crea problemi anche alle altre squadre impegnate nella corsa Champions, compreso il Napoli Dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby da domenica alle ore 12:30 a lunedì sera, e di conseguenza le gare di x.com Caos Vlahovic, la Juve prende una clamorosa decisioneAltro colpo di scena a Torino dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. Caos totale in casa Juventus dopo la sconfitta (0-2) contro la Fiorentina nel match valid ... calciomercato.it