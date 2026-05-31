Il parco urbano ‘Franco Agosto’ di Forlì, danneggiato da un’alluvione più di tre anni fa, continua a essere in stato di abbandono. Il Partito Democratico critica la gestione dei lavori, sottolineando che gli interventi sono ancora fermi e che in altre aree i fondi sono stati già utilizzati. La situazione del parco resta irrisolta, con lavori ancora da completare e nessuna data certa per il ripristino.

A oltre tre anni dalla devastante alluvione, il parco urbano ‘Franco Agosto’ di Forlì resta una ferita aperta al centro della città e anche della politica locale. Gli esponenti del Partito Democratico, all’esito di un sopralluogo, denunciano lo statoincuria dell’area verde, contestando la gestione della giunta comunale accusandola di immobilismo. "Nel gennaio del 2025 avevamo fatto una passeggiata e la situazione era, addirittura, migliore di quella che troviamo oggi – attacca Alessandro Gasperini, capogruppo dem –. Lo stato del parco e quello in particolare del laghetto sollevano forti dubbi sulla progettazione. Questa è una vasca di laminazione che ha salvato parte della città e il Pai ne prevede l’allagamento: perché allora ri-progettarvi il laghetto?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco urbano, il Pd attacca: "Interventi sempre al palo. Altrove anticipati i fondi"

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