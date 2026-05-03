Mussomeli la UILDM raccoglie fondi per Telethon al Parco Urbano

Nel parco urbano di Mussomeli, la UILDM ha organizzato una raccolta fondi per Telethon, coinvolgendo la comunità locale. Durante l'evento, sono stati messi in vendita dolci speciali, disponibili per chi desidera sostenere la causa. Le donazioni raccolte saranno destinate alla ricerca genetica, contribuendo a finanziare studi e progetti in questo settore. L'iniziativa si è svolta in un clima di partecipazione e solidarietà.

? Cosa scoprirai Quali dolci speciali puoi acquistare oggi al Parco S. Genco?. Come può una piccola donazione alimentare finanziare la ricerca genetica?. Chi ha dato inizio a questa storica collaborazione trentennale?. Quali attività sono state preparate per i bambini durante il pomeriggio?.? In Breve Raccolta fondi al Parco S. Genco dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30.. Donazione minima di 15 euro per i biscotti classici o 6 euro per i cuoricini.. Collaborazione storica tra UILDM e Fondazione Telethon attiva da oltre trent'anni.. Contatti per prenotazioni tramite numero 328 1824446 o email [email protected].. Dalle 10:30 alle 13:30 e poi dalle 15:30 alle 18:30 di oggi, il Parco Urbano S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli, la UILDM raccoglie fondi per Telethon al Parco Urbano Notizie correlate Sap e Uildm in piazza per Telethon con i “cuori di biscotto”BRINDISI - La Segreteria regionale e provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), unitamente ai volontari della Uuild (Unione italiana lotta... Leggi anche: Addio all’ex presidente Uildm di Bergamo: «Una vita a raccogliere fondi»