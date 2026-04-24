Il Pd attacca Cannella | Interrogazione a Giuli sui fondi del ministero al film del neo sottosegretario

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministero della Cultura, chiedendo chiarimenti sui fondi destinati al film del neo sottosegretario. La richiesta è stata depositata dalla Commissione cultura alla Camera in seguito a un reportage pubblicato da un giornalista de La Stampa, che ha sollevato dubbi e richiesto approfondimenti sulla questione.

“I deputati democratici della Commissione cultura alla Camera hanno depositato un’interrogazione parlamentare al ministero della Cultura per fare piena luce su quanto emerso in queste ore sugli organi di stampa, in particolare in un articolo a firma di Ilario Lombardo, giornalista de La Stampa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fondi pubblici al film del sottosegretario Cannella: interrogazioni di Pd e M5SABBONATI A DAYITALIANEWS Dubbi sui finanziamenti: richiesta di chiarimenti al Ministero della Cultura I deputati del Partito Democratico membri della... Il caso del film del neo sottosegretario Cannella finanziato dal MicNemmeno il tempo di insediarsi come sottosegretario alla Cultura (e vicesindaco di Palermo) Giampiero Cannella è già finito al centro di un caso, già...