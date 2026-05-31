Il parco Galloppo si trova in condizioni di degrado e rischia di essere completamente abbandonato. L’associazione propone interventi concreti per il recupero dell’area, che si trova nel Lungomare Tafuri. La questione riguarda anche il vuoto lasciato dal precedente amministratore pubblico nel gestire questa zona, che necessita di interventi immediati. L’appello mira a coinvolgere le autorità locali per trovare soluzioni pratiche e tempestive.

? Domande chiave Come può il nuovo Sindaco risolvere il vuoto lasciato al Lungomare Tafuri?. Quali azioni concrete propone l'associazione per recuperare l'area abbandonata?. Perché la chiusura del vecchio parchetto ha aggravato la situazione attuale?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei bambini nel nuovo polo di aggregazione?.? In Breve Antonio Ferrara rappresenta l'associazione Torrione Eventi APS nella richiesta al Sindaco.. Chiusura parchetto Lungomare Tafuri per motivi di sicurezza crea vuoto sociale.. L'associazione propone collaborazione attiva con l'amministrazione comunale per il recupero.. Il progetto mira a trasformare l'area in polo di aggregazione per famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Galloppo nel degrado: l’appello per salvarlo dal totale abbandono

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