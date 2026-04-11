Mercatello giardinetti mai inaugurati in via Guariglia | area nel degrado tra erbacce e abbandono

A Mercatello, i giardinetti situati in via Raffaele Guariglia continuano a presentare una condizione di abbandono, con erbacce che crescono selvagge e spazi trascurati. Nonostante siano stati realizzati, i residenti segnalano che non sono mai stati ufficialmente aperti o inaugurati, e rimangono nel totale stato di incuria. La situazione è oggetto di attenzione da parte della comunità locale.

A Mercatello, in via Raffaele Guariglia, cresce la segnalazione dei residenti per la situazione di degrado in cui versano i giardinetti pubblici, mai ufficialmente inaugurati e di fatto lasciati all’abbandono. L’area, che nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto rappresentare uno spazio verde a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Monte di Pietà nel degrado, rovi ed erbacce nel cuore del centro storicoIl Monte di Pietà di Messina in condizioni di grave abbandono, inaccessibile e con rovi ed erbacce che hanno invaso ampie porzioni dell’area e ne... Viale Appennino, segnalato degrado nell'area del palazzo abbandonato: "Abbandono di rifiuti e ciclabile interrotta"Nuova istanza di Raffaele Acri (quartiere Resistenza) sulla situazione del cantiere fermo a ridosso della Rocca: "Il Comune verifichi il rispetto del...