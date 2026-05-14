Abbandono totale e degrado ecco in che stato sono certi cantieri a Palermo

A Palermo, alcuni cantieri risultano abbandonati e in completo stato di degrado, con aree lasciate senza manutenzione e in balia di rifiuti e vegetazione spontanea. La presenza di topi è riconosciuta come un problema frequente in queste zone, che spesso si traducono in disordine e abbandono totale. La situazione si presenta come un esempio di lavori sospesi o mai portati a termine, lasciando spazi che si deteriorano nel tempo e si riempiono di sporcizia.

Abbandono totale e degrado, ecco in che stato sono certi cantieri a Palerm: topi e disordine all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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