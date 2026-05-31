L’Unione Europea ha inflitto multe a Volkswagen e Stellantis, mentre ha destinato miliardi di euro a imprese cinesi. I dati, raccolti da un’analisi di Dataforce e pubblicati da un quotidiano economico, mostrano che le sanzioni sono state applicate in un contesto di crisi per il settore automobilistico. Le multe riguardano pratiche legate alla conformità normativa, mentre le risorse finanziarie sono state indirizzate verso aziende estere. L’attuale scenario evidenzia una situazione di tensione tra le politiche comunitarie e le scelte di investimento internazionale.

Bruxelles riesce sempre a sorprenderci. E proprio mentre pensavamo che l’harakiri perfetto sull’automotive fosse stato compiuto, sono arrivati dei numeri, elaborati da uno studio di Dataforce ripreso dal quotidiano Milano Finanza, che dimostrano come al peggio non ci sia mai fine. Ricordate le multe sulle emissioni? Quelle di cui da anni si lamentano le principali case del Vecchio continente? Quelle che l’Europa aveva deciso di rendere più flessibili per dare una dimostrazione minima di resipiscenza rispetto al disastro green perpetrato a danno di uno dei settori centrali per l’industria europea? Bene, alla fine siamo arrivati a una spalmatura (per gli anni 2025-2027 il calcolo delle emissioni è stato dilazionato sul triennio anziché anno per anno) che non equivale a una cancellazione, anzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Paradosso auto: così Bruxelles multa Volkswagen e Stellantis (e regala miliardi alla Cina)

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