Dazi Trump | l’Europa perde 8 miliardi tra Volkswagen e Stellantis
L’Europa ha registrato una perdita di circa 8 miliardi di euro a causa dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, coinvolgendo aziende come Volkswagen e Stellantis. La mancata ratifica di Bruxelles potrebbe incidere sui prezzi dei SUV sul mercato europeo. Nel frattempo, Volkswagen si sta preparando a ristrutturare in modo significativo il proprio modello di business per adattarsi alle nuove condizioni commerciali.
? Domande chiave Come influenzerà la mancata ratifica di Bruxelles il prezzo dei SUV?. Perché Volkswagen deve ristrutturare radicalmente il suo modello di business?. Quali clausole di salvaguardia potrebbero evitare il nuovo dazio del 25%?. Chi deciderà il destino dei margini di profitto entro il 4 luglio?.? In Breve Dazi passati dal 2,5% al 27,5% il 3 aprile 2025.. Volkswagen registra 3,6 miliardi di euro di costi per barriere doganali.. BMW e Mercedes-Benz perdono rispettivamente 2,1 e 1,3 miliardi di euro.. Rischio nuovo dazio al 25% se la ratifica fallisce entro il 4 luglio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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