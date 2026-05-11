Dazi Trump | l’Europa perde 8 miliardi tra Volkswagen e Stellantis

L’Europa ha registrato una perdita di circa 8 miliardi di euro a causa dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, coinvolgendo aziende come Volkswagen e Stellantis. La mancata ratifica di Bruxelles potrebbe incidere sui prezzi dei SUV sul mercato europeo. Nel frattempo, Volkswagen si sta preparando a ristrutturare in modo significativo il proprio modello di business per adattarsi alle nuove condizioni commerciali.

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