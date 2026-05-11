Auto i dazi di Trump sono già costati 8 miliardi ai produttori europei | conto pesante per Volkswagen Stellantis se la cava
Le case automobilistiche europee hanno già sostenuto costi per circa otto miliardi di euro in poco più di un anno a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Tra le aziende più colpite si trovano Volkswagen e Stellantis, quest'ultima riuscendo a contenere maggiormente le perdite. I dazi hanno avuto un impatto diretto sui costi e sui margini di profitto delle case automobilistiche del Vecchio Continente.
Otto miliardi di euro in poco più di un anno. È questo il conto pagato dalle case automobilistiche europee per via dei dazi imposti da Donald Trump. La stima – ricavata dal Financial Times dalle dichiarazioni pubbliche dei dirigenti di Volkswagen, Bmw, Mercedes-Benz, Stellantis e Volvo – riguarda il 2025 e i primi tre mesi del 2026. Fino a marzo dello scorso anno, l’aliquota imposta da Washington sulle auto europee era del 2,5 per cento. Dal 3 aprile del 2025 la percentuale è schizzata al 27,5% per effetto dei dazi imposti da Trump, salvo poi scendere al 15% dopo l’accordo raggiunto con Ursula von der Leyen in Scozia. Lo spettro di nuovi dazi da luglio.🔗 Leggi su Open.online
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