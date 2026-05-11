Auto i dazi di Trump sono già costati 8 miliardi ai produttori europei | conto pesante per Volkswagen Stellantis se la cava

Le case automobilistiche europee hanno già sostenuto costi per circa otto miliardi di euro in poco più di un anno a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. Tra le aziende più colpite si trovano Volkswagen e Stellantis, quest'ultima riuscendo a contenere maggiormente le perdite. I dazi hanno avuto un impatto diretto sui costi e sui margini di profitto delle case automobilistiche del Vecchio Continente.

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Otto miliardi di euro in poco più di un anno. È questo il conto pagato dalle case automobilistiche europee per via dei dazi imposti da Donald Trump. La stima – ricavata dal Financial Times dalle dichiarazioni pubbliche dei dirigenti di Volkswagen, Bmw, Mercedes-Benz, Stellantis e Volvo – riguarda il 2025 e i primi tre mesi del 2026. Fino a marzo dello scorso anno, l’aliquota imposta da Washington sulle auto europee era del 2,5 per cento. Dal 3 aprile del 2025 la percentuale è schizzata al 27,5% per effetto dei dazi imposti da Trump, salvo poi scendere al 15% dopo l’accordo raggiunto con Ursula von der Leyen in Scozia. Lo spettro di nuovi dazi da luglio.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dazi Trump: Ford, GM e Stellantis chiedono 2,3 miliardi di rimborsi? Cosa scoprirai Come influenzerà questa sentenza i prezzi dei componenti per l'auto? Chi rischia di fallire tra i piccoli fornitori della filiera?... Volkswagen taglia 50mia posti di lavoro, pesano i dazi di Trump sulle autoIl gruppo Volkswagen ha portato i risultati del difficile 2025 alla Borsa di Francoforte. Argomenti più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Auto, quali sono i gruppi Ue più esposti ai nuovi dazi di Trump: tremano le case tedesche, Ma anche il lusso, da Ferrari a Lamborghini; Tornano i dazi: 25% sulle auto europee. Trump è inaffidabile; Dazi, l'accordo che non c'era: il conto politico che l’Ue continua a rinviare. Auto, i dazi Usa di Trump sono già costati 8 miliardi a Volkswagen, Bmw, Mercedes e Stellantis x.com Elettrico scelta giusta per me? Consigli nuove auto. reddit Auto, i dazi Usa di Trump sono già costati 8 miliardi a Volkswagen, Bmw, Mercedes e StellantisIl protezionismo americano pesa sui conti dei costruttori e Trump minaccia nuove tariffe al 25% entro luglio: ecco chi ha sofferto di più e teme il nuovo rialzo ... milanofinanza.it