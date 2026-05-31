Il Papa ha affermato che il disprezzo per le diversità porta alla distruzione nel mondo, sottolineando che la Trinità invita ad amare tutto e tutti. Ha denunciato come divisioni, polarizzazioni e il disprezzo delle diversità contribuiscano a generare tristezza e aridità nella società attuale.

“La Trinità ci fa amare tutto e tutti”. Lo ha affermato il Papa, denunciando gli effetti distruttivi delle divisioni, delle polarizzazioni e del disprezzo delle diversità, cause di “tristezza e aridità” nel mondo contemporaneo. Significativo, nella meditazione, anche il riferimento al comportamento di Nicodemo all’interno del Sinedrio. Di fronte alle accuse e al disprezzo rivolti contro Gesù, egli invitò gli altri membri ad ascoltare prima di giudicare. Un atteggiamento indicato come esempio di apertura e dialogo, frutto dell’azione dello Spirito. “Come Nicodemo dobbiamo rinascere con azione dello Spirito Santo”. Al centro della meditazione evangelica vi è la figura di Nicodemo, personaggio autorevole del Sinedrio, che attratto dalla figura di Gesù e desideroso di comprenderne il mistero si reca da lui nel mezzo della notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa: “Disprezzo per diversità porta nel mondo la distruzione”

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